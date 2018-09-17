Бывшая протестантская церковь в Гамбурге «превратилась» в мечеть

Гамбург, Германия, , 14:54 — REGNUM 26 сентября в немецком городе Гамбург откроется мечеть Аль-Нур, расположенная в бывшем здании евангелистской церкви Капернаум-кирхе, пишет издание WELT.

В 2002 году здесь прошло последнее христианское богослужение. После этого здание церкви, построенное в конце 50-х годов прошлого века в новом быстрорастущем городском районе Хорн, приобрел инвестор. Здесь планировалось создание детского сада, но планы нарушились, и до 2012 года здание стояло пустым, пока его не приобрела местная мусульманская община Аль-Нур. Новая мечеть может вместить в себя 500 верующих. В ее создание было вложено €5 млн.

В начале сентября на стенах новоиспеченной мечети появились ксенофобские лозунги, однако к открытию здание приведено в порядок. 3 октября мечеть откроет свои двери для всех желающих жителей Гамбурга.