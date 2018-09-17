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Актер «Места встречи изменить нельзя» находится в коме после нападения

Общество

По данным СМИ, Евгений Леонов-Гладышев получил кровоизлияние в мозг после нападения

Актер «Места встречи изменить нельзя» находится в коме после нападения
Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя», реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР
Евгений Леонов-Гладышев в роли Васи Векшина

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  Известный российский актер Евгений Леонов-Гладышев находится в состоянии комы в одной из больниц Санкт-Петербурга. Он попал туда 16 августа с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг после нападения неизвестных злоумышленников.

Актер получил известность еще в молодости ролью оперативника Васи Векшина в культовом советском сериале «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, а в последние годы играл сотрудника полиции в популярных сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Как сообщает starhit.ru, в середине августа на 66-летнего актера, направлявшегося на съемки в Москву, напали неизвестные и нанесли ему удар по голове. Пострадавшему провели операцию, затем актера перевели в отделении нейрохирургии, но до сих пор он не вышел из состояния комы.

Сын актера собирает денежные средства на продолжение лечения отца, надеясь на благоприятный исход.

Напомним, давший путевку в кинематограф для Евгения Леонова-Гладышева режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года после продолжительной болезни.

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