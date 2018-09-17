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Тайфун «Мангхут» не дошел до Тайваня, но жителям от этого не легче

Общество

Порывы ветра в некоторых прибрежных районах достигали 11 баллов по шкале Бофорта (от 104 до 117 км/ч)

Тайбэй, 17 сентября 2018, 04:51 — REGNUM  Несмотря на то, что тайфун «Мангхут» не обрушился на Тайвань, однако периферия бури принесли сильные ветры и ливни на остров, сообщает 16 сентября газета China Daily.

«Мангхут» прошел очень близко к Тайваню и продолжил движение на северо-запад. При этом, сильные ливни с ветром были зафиксированы в девяти уездах и городах Тайваня, а штормовое предупреждение было объявлено в 18 уездах и городах. Порывы ветра в некоторых прибрежных районах достигали 11 баллов по шкале Бофорта (от 104 до 117 км/ч).

К утру 16 сентября ливни накрыли город Пиндун, где за 24 часа выпало более 1000 мм осадков. В 10 тыс. жилых домах было отключено электроснабжение в связи с аварией на подстанции.

Напомним, что тайфуну «Мангхут» в материковом Китае, Гонконге и Макао был присвоен высший уровень опасности. Жители Гонконга уже ощутили на себе его мощь. Пострадавшие и погибшие есть и на Филиппинах.

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