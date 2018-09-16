Atlantic Council: автокефалия украинской церкви сравнима с распадом СССР

Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Создание автокефальной православной церкви на Украине является ответом на «агрессию России», заявил британский историк и политолог Тарас Кузьо в своей статье, опубликованной 10 сентября на сайте аналитического центра «Atlantic Council».

По мнению эксперта, Украинская православная церковь Московского патриархата оставалась последним мощным инструментом влияния России на Украину. Исчезновение этого «инструмента» столь же важно для Украины, как и распад СССР:

«Не будет преувеличением написать, что предоставление автокефалии от Русской православной церкви миллионам православных верующих Украины столь же значимо, как и распад СССР для Украины. Предоставление Украинской православной церкви томоса — это последний шаг, который Украина должна сделать для того, чтобы стать по-настоящему независимой», — пишет историк.

Кузьо считает, что религиозный конфликт на Украине не спровоцирует нового витка гражданской войны:

«Большинство верующих УПЦ мирно присоединятся к новой автокефальной церкви в Украине», — считает он.

Такой переход существенно ослабит РПЦ, сделает её не самой большой православной конфессией в мире. Украинская автокефальная православная церковь сравняется по числу верующих с униатами, а Константинополь получит верного союзника для противостояния Москве, подытожил Кузьо.

Отметим недавние высказывания представителя госдепа США Уэсса Митчелла, который заявил в Тбилиси, что православная церковь является «проводником влияния Москвы», с которым США намерены бороться.

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