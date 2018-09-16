Более трети всех самоубийств женщин в мире приходится на Индию

Нью-Дели, , 18:36 — REGNUM Каждая третья женщина, покончившая жизнь самоубийством, является жительницей Индии. Об этом со ссылкой на исследование медицинского журнала «Лансет» сообщило индийское новостное издание «Навбхарат Таймс». Согласно результатам данного исследования, в 2016 году доля совершивших суицид индианок составила 37% от общего числа женщин-самоубийц во всем мире, в то время как подобный показатель для мужчин равнялся 24%. Примечательно, что в 2016 году доля населения Индии в мировом населении составила 18%.

В интервью индийскому новостному изданию «Таймс оф Индия» член исследовательской группы Ракхи Дандона подчеркнула, что в случае с Индией суицид наиболее распространен среди замужних женщин моложе 40 лет. По ее мнению, в замужестве индианки чувствуют себя менее защищенными. Жительницы Индии более подвержены проблемам с психикой, что обусловлено ранним замужеством и материнством, домашним насилием, браками по договоренности, столь распространенными в Южной Азии.

По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», в период с 1990 по 2016 год число самоубийств среди жительниц Индии выросло более чем в два раза. Наиболее часты случаи суицида в индийских штатах Карнатака, Тамилнаду, Андхра-Прадеш, Телангана, Западная Бенгалия и Трипура.