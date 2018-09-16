В Китае объявлен предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности

Пекин, , 04:19 — REGNUM В Китае объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с мощнейшими ливнями, которые ожидаются в ближайшие дни на юге Поднебесной, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

С 15 по 18 сентября ожидаются проливные дожди в большей части юго-востока Китая, а также в провинциях Гуйчжоу и Юньнань на юго-западе Поднебесной, сообщили в Государственном метеорологическом центре КНР. В некоторых районах ожидаются ливни силой до 800 мм осадков в час.

Как сообщало ИА REGNUM, к Китаю приближается тайфун «Мангхут». Предполагается, что сначала он ударит по южным и юго-восточным районам Китая. Отметим также, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где оранжевый цвет уступает по серьезности угрозы только красному.

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