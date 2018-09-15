Эксперт: 73% вредоносных программ распространяются через фишинг

Бишкек, , 14:15 — REGNUM 73% всего вредоносного программного обеспечения (ПО) попадает на компьютеры посредством фишинга, заявил специалист по кибербезопасности Cisco Kazakhstan Мейрам Буратаев 13 сентября на конференции в Бишкеке.

Эксперт рассказал, что большая часть кибератак приходится на фишинг. Этот вид интернет-мошенничества направлен на получение доступа к персональным данным пользователей обманным путем.

Самыми распространенными типами фишинговых атак являются рассылки электронных писем и личных сообщений в мессенджерах. В таких сообщениях, как правило, содержится ссылка на поддельную интернет-страницу, на которой у пользователя запрашивают данные для доступа к сайту-оригиналу. По таким же ссылкам пользователи загружают вредоносное ПО.

Мейрам Буратаев отметил, что глобальный рынок хакеров уже достигает $ 1 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам трех кварталов текущего года Россия вошла в пятерку стран по распространенности фишинговых атак. Целью 12% всех таких кибератак в мире стали российские интернет-пользователи.