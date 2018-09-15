Суббота, 15 Сентября 2018 года
15:39:14 МСК

Эксперт: 73% вредоносных программ распространяются через фишинг

Общество

Мейрам Буратаев отметил, что глобальный рынок хакеров уже достигает $ 1 трлн

Эксперт: 73% вредоносных программ распространяются через фишинг
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Ловушка

Бишкек, 15 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  73% всего вредоносного программного обеспечения (ПО) попадает на компьютеры посредством фишинга, заявил специалист по кибербезопасности Cisco Kazakhstan Мейрам Буратаев 13 сентября на конференции в Бишкеке.

Эксперт рассказал, что большая часть кибератак приходится на фишинг. Этот вид интернет-мошенничества направлен на получение доступа к персональным данным пользователей обманным путем.

Самыми распространенными типами фишинговых атак являются рассылки электронных писем и личных сообщений в мессенджерах. В таких сообщениях, как правило, содержится ссылка на поддельную интернет-страницу, на которой у пользователя запрашивают данные для доступа к сайту-оригиналу. По таким же ссылкам пользователи загружают вредоносное ПО.

Мейрам Буратаев отметил, что глобальный рынок хакеров уже достигает $ 1 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам трех кварталов текущего года Россия вошла в пятерку стран по распространенности фишинговых атак. Целью 12% всех таких кибератак в мире стали российские интернет-пользователи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить