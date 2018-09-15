В афганской провинции Кундуз избирательницы опасаются за свою безопасность

Кундуз, Афганистан, , 00:33 — REGNUM Ситуация в провинции Кундуз на севере Афганистана по-прежнему остается опасной, так как Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полностью контролирует территорию провинции. На этом фоне многие избирательницы ставят под сомнение активное участие женщин Кундуза в выборах 20 октября.

По данным афганской Независимой избирательной комиссии, от провинции Кундуз зарегистрировано 88 кандидатов в депутаты, из которых 16 — женщины. Также официальную регистрацию прошли 150 тысяч избирателей из Кундуза, включая 30 тысяч женщин.

Член совета провинции Фавзия Яфтали сообщила афганскому информационному агентству «Пажвок», что при сохранении текущей ситуации участие многих женщин в парламентских выборах будет поставлено под угрозу.

Гражданская активистка Шима Хуссейни, сообщила, что члены Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мафиозных групп, а также полевые командиры джихадистов и влиятельные люди на местах будут стремиться к дестабилизации обстановки ради достижения собственных целей на грядущих выборах.

Как сообщает «Пажвок», кандидаты-женщины также не могут вести избирательную кампанию из-за угроз их жизням.

Жители Кундуза уверены, что органы правопорядка не только не способны, но и не собираются обеспечить безопасность всех кандидатов и их избирателей, особенно женского пола. Горожане также не надеются на улучшение ситуации к моменту голосования.