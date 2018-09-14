«Йеменцы так голодают, что едят листья» — Associated Press

Каир, , 22:40 — REGNUM Жители охваченного гражданской войной Йемена «едят листья, чтобы выжить», 14 сентября сообщает агентство Associated Press.

В большом репортаже агентства, опубликованном из Каира, рассказывается о злоключениях йеменцев, вынужденных жевать и «варить листья» из-за проблем с продовольствием.

«Это страшно», — считают собеседники Associated Press, побывавшие в Йемене.

Отметим, в Йемене действительно принято жевать листья, но не только для борьбы с голодом — местное растение «кат» (наркотическое средство, запрещено в РФ) обладает ярко выраженным возбуждающим эффектом.

Привычка употреблять «кат» была у йеменцев задолго до войны с саудитами. Считается, что каждый мужчина в Йемене рождается с шариком из листьев «ката» во рту и жует его до самой смерти — предпочтительно, смерти в бою.

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