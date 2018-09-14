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Генпрокурор Чайка прибыл в Екатеринбург на юбилей родного вуза

Общество

Свердловский юридический институт он окончил в 1976 году

Генпрокурор Чайка прибыл в Екатеринбург на юбилей родного вуза
Иллюстрация: Usla.ru
Уральский государственный юридический университет

Екатеринбург, 14 сентября 2018, 20:55 — REGNUM  Генеральный прокурор России Юрий Чайка 14 сентября прибыл в Екатеринбург. Он примет участие в праздновании 100-летия Уральского государственного юридического университета.

По информации пресс-службы вуза, праздник будет 15 сентября. С 10:50 до 12:30 Чайка встретится со студентами и членами учёного совета. Также с его участием пройдут и другие мероприятия.

Отметим, университету исполняется 100 лет. Юрий Чайка является одним из его выпускников. Свердловский юридический институт (так тогда назывался вуз) он окончил в 1976 году.

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Юбилеи и памятные даты
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