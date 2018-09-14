Генпрокурор Чайка прибыл в Екатеринбург на юбилей родного вуза

Екатеринбург, , 20:55 — REGNUM Генеральный прокурор России Юрий Чайка 14 сентября прибыл в Екатеринбург. Он примет участие в праздновании 100-летия Уральского государственного юридического университета.

По информации пресс-службы вуза, праздник будет 15 сентября. С 10:50 до 12:30 Чайка встретится со студентами и членами учёного совета. Также с его участием пройдут и другие мероприятия.

Отметим, университету исполняется 100 лет. Юрий Чайка является одним из его выпускников. Свердловский юридический институт (так тогда назывался вуз) он окончил в 1976 году.