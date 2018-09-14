Жители Казахстана смогут выбрать поликлинику на свое усмотрение

Астана, , 18:01 — REGNUM В Казахстане стартует ежегодная кампания прикрепления населения республики к поликлиникам, сообщает 14 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на и. о. председателя правления Фонда социального медицинского страхования Ботагоз Жакселекову.

По её словам, ежегодная кампания проводится для того, чтобы у людей была возможность поменять поликлинику в случае неудобств, а новым участникам рынка получить новые заказы на обслуживание.

Напомним, в 2017 году возможностью поменять поликлинику воспользовались 300 тыс. граждан Казахстана. Власти республики организуют данную кампанию с целью формирования конкуренции на рынке услуг здравоохранения.