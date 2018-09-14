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Жители Казахстана смогут выбрать поликлинику на свое усмотрение

Общество

Кампания продлится с 15 сентября по 15 ноябяр

Астана, 14 сентября 2018, 18:01 — REGNUM  В Казахстане стартует ежегодная кампания прикрепления населения республики к поликлиникам, сообщает 14 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на и. о. председателя правления Фонда социального медицинского страхования Ботагоз Жакселекову.

По её словам, ежегодная кампания проводится для того, чтобы у людей была возможность поменять поликлинику в случае неудобств, а новым участникам рынка получить новые заказы на обслуживание.

Напомним, в 2017 году возможностью поменять поликлинику воспользовались 300 тыс. граждан Казахстана. Власти республики организуют данную кампанию с целью формирования конкуренции на рынке услуг здравоохранения.

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Медицина
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