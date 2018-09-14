« Телеканал NBC рискует своими работниками» – соцсети возмущены

Шарлотт, США, , 16:39 — REGNUM Пользователи Twitter раскритиковали телекомпанию NBC из-за того, что их журналист вёл прямой репортаж об урагане «Флоренс» во время сильной непогоды.

Журналист Гади Шварц вечером 13 сентября вёл прямой репортаж с острова Радио Айлэнд в Северной Каролине, куда как раз должен был прийти ураган. В ролике видно, как несколько раз порывы ветра и дождя едва не сбили репортёра с ног. Несмотря на это, он продолжал свою работу.

https://twitter.com/TheBeatWithAri/status/1040362110964981760

Пользователей Twitter обеспокоило, что Шварц и съёмочная группа находятся на территории, которая входит в зону обязательной эвакуации. В адрес телекомпании NBC посыпались обвинения в том, что они рискуют жизнью своих работников.

«Разве MSNBC не слышали, что эти территории входят в зону обязательной эвакуации? Дайте бедному Гади дойти до безопасного места… и остальным ребятам из его команды!» — просит Шерил С.

Ураган «Флоренс», о котором синоптики предупреждали жителей США уже больше недели, 14 сентября достиг Восточного побережья страны. Скорость ветра в эпицентре урагана сейчас составляет 135 км/ч. В штатах Южная и Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Джорджия объявили режим чрезвычайной ситуации.

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