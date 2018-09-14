Всемирный день чистоты: во Франции запланировано 1 100 мероприятий

Париж, , 16:36 — REGNUM По случаю Всемирного дня чистоты во Франции пройдет 1 100 различных мероприятий с 14 по 16 сентября, сообщает Europe1.

Всемирный день чистоты впервые был организован в рамках движения, начатого десять лет назад в Эстонии, и с тех пор распространился на другие страны.

Ассоциация «Всемирный день чистоты Франции» оценивает количество потенциальных участников примерно в 100 тыс. человек.

Общая цель дня чистоты состоит в том, чтобы привлечь 5% населения соответствующих стран.

Всемирный день чистоты — это глобальная программа, направленная на борьбу с твердыми отходами, включая борьбу с загрязнением моря. В 2018 году Всемирный день чистоты стартует 15 сентября.