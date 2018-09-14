Пятница, 14 Сентября 2018 года
16:57:40 МСК

Николас Кейдж рассказал, что сделало бы фильм «Призрачный гонщик» успешнее

Общество

По мнению актёра, это сделало бы картину гораздо успешнее

Лос-Анджелес, США, 14 сентября 2018, 16:15 — REGNUM  Фильм «Призрачный гонщик» был бы «чрезвычайно успешным», если бы имел рейтинг R (подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей) и был выпущен в 2018 году. Об этом американский актёр Николас Кейдж, исполнивший главную роль в обеих частях картины, заявил изданию Comicbook.

Кейдж отмечает, что очень сложно привлечь в кино семью с детьми на фильм, в котором супергерой продал свою душу Сатане. По его мнению, «Призрачный гонщик» оказался бы коммерчески успешным, если бы создатели рискнули и создали его в формате рейтинга R, как «Дэдпул», и выпустили в сегодняшние дни.

Напомним, первая часть «Призрачного гонщика» вышла в 2007 года. Фильм собрал $228,7 млн при бюджете в $110 млн. Вторая часть вышла спустя пять лет. На её создание ушло $57 млн, сборы при этом составили $149 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Нуарный Человек-паук в новом проекте Sony заговорит голосом Николаса Кейджа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить