Николас Кейдж рассказал, что сделало бы фильм «Призрачный гонщик» успешнее

Лос-Анджелес, США, , 16:15 — REGNUM Фильм «Призрачный гонщик» был бы «чрезвычайно успешным», если бы имел рейтинг R (подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей) и был выпущен в 2018 году. Об этом американский актёр Николас Кейдж, исполнивший главную роль в обеих частях картины, заявил изданию Comicbook.

Кейдж отмечает, что очень сложно привлечь в кино семью с детьми на фильм, в котором супергерой продал свою душу Сатане. По его мнению, «Призрачный гонщик» оказался бы коммерчески успешным, если бы создатели рискнули и создали его в формате рейтинга R, как «Дэдпул», и выпустили в сегодняшние дни.

Напомним, первая часть «Призрачного гонщика» вышла в 2007 года. Фильм собрал $228,7 млн при бюджете в $110 млн. Вторая часть вышла спустя пять лет. На её создание ушло $57 млн, сборы при этом составили $149 млн.

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