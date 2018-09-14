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Студенты из Кембриджа разделись для календаря

Общество

Вырученные с продажи календарей деньги они отдадут благотворительным организациям

Студенты из Кембриджа разделись для календаря
© Daily Star
Студенты из Кембриджа разделись для календаря

Кембридж, Великобритания, 14 сентября 2018, 14:43 — REGNUM  Спортсмены из Кембриджского университета снялись обнажёнными для календаря. Вырученные деньги студенты планируют пожертвовать в благотворительные организации, сообщает Daily Star.

Участниками фотосессии стали спортсмены, которые занимаются волейболом, лакроссом, фехтованием, футболом и лыжным спортом. Они фотографировались в библиотеке, читальном зале, холле и во дворе университета. Для прикрытия наготы студенты использовали мячи, шлемы, книги и другие аксессуары.

Календари поступят в продажу с 10 октября и будут стоит 10 фунтов. Все вырученные средства пойдут в четыре центра: Cambridge Rape Crisis — центр поддержки людей, переживших насилие; Beat — организация, помогающая людям с пищевыми расстройствами; Mary’s Meal — организация, решающая вопросы школьного питания; Papyrus — центр, помогающий бороться с проблемами суицида в обществе.

Подобный маркетинговый ход использовала и немецкая компания рыболовных снастей Carponizer. Она выпустила календарь с обнаженными девушками без одежды, которые позируют с живыми карпами.

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Благотворительность
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