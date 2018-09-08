На выставке «Гидроавиасалон-2018» представили сверхзвуковой лайнер

Геленджик, Краснодарский край, , 15:06 — REGNUM Модель сверхзвукового пассажирского лайнера представил Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) на выставке «Гидроавиасалон-2018» 6 сентября.

В начале 2018 года сообщалось, что разработки сверхзвукового пассажирского лайнера ведутся на базе бомбардировщика Ту-160. Однако позже от этой идеи решили отказаться. Это подтвердил концепт модели ЛСДС (легкий сверхзвуковой деловой самолет), показанный на выставке. Представленный макет значительно отличается от сверхзвукового бомбардировщика.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Гидроавиасалон-2018» открылась 6 сентября в Геленджике (Краснодарский край). Модель легкового сверхзвукового лайнера, представленного ЦАГИ, рассчитана на 4−6 пассажиров. Самолет сможет развивать скорость 1700−1800 км/ч.