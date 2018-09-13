Табличка в память о блокаде была похищена со стены здания — СПбГУ

Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Памятная табличка на одном из зданий Санкт-Петербургского государственного университета, напоминавшая о тяжелом времени блокады Ленинграда, была украдена неизвестными злоумышленниками. Об этом ИА REGNUM сообщили вечером 13 сентября в пресс-службе СПбГУ.

Таким образом, претензии к вузу в том, что он якобы не восстановил блокадную табличку после ремонта фасада здания, являются безосновательными — СПбГУ в этой истории является пострадавшей стороной.

Напомним, на доме 7 по 22-й линии Васильевского острова на листе жести была размещена памятная надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Такие таблички были в годы войны на многих ленинградских улицах; в наши дни мемориальные надписи остались только на Невском проспекте, на Лесном проспекте и на 22-й линии В.О.

После ремонта фасада 31 августа текущего года табличка была закреплена на стене здания, рядом с мемориальной доской. Но провисела недолго.

«10 сентября неизвестные лица вырвали памятную табличку, повредив фасад здания, — рассказали в СПбГУ. — Информация о данном факте была передана в правоохранительные органы».

В вузе просят граждан, имеющих любую информацию об инциденте, связаться по телефону 328−95−53 или по электронной почте security@spbu.ru.

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