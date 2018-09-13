С каждым днем все радостнее жить: Киргизия попала в число счастливых стран

Бишкек, , 14:30 — REGNUM Самый низкий индекс негативных эмоций среди жителей постсоветского пространства в 2017 году зафиксирован в Киргизии. Об этом говорится в докладе, составленном по результатам опроса, проведенного аналитиками американского института общественного мнения Gallup.

Затем следуют Казахстан, Эстония, Узбекистан, Азербайджан, Россия и Белоруссия.

Организаторы спрашивали у взрослых жителей 146 странах, было ли у них пять различных негативных впечатлений за день до опроса. В список стран, граждане которых реже всего испытывали стресс, беспокойство, грусть, гнев и физическую боль также вошли Тайвань, Польша, Монголия, Швеция и Новая Зеландия.

Наиболее часто сильные негативные эмоции испытывают граждане Центральноафриканской Республики, Ирака, Южного Судана, Чада, Сьерра-Леоне, Египта, Ирана, Нигера, Палестинской автономии, Либерии, Мадагаскара и Уганды.

Вместе с тем, в список государств, жители которых чаще всего испытывают положительные эмоции, смогли попасть Парагвай, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Эквадор, Гондурас, Исландия, Индонезия, Панама и Узбекистан.

По мнению авторов исследования, такие результаты напрямую связаны с культурными традициями этих стран.

В рейтинге также отмечается, что наиболее редко позитивным эмоциям подвержены граждане Афганистана, Йемена, Туниса, Турции и Непала. Помимо них в этот список были включены Эфиопия, Туркмения, Македония, Ирак, Сербия, Черногория, Египет и Белоруссия.