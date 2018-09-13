В Калужской области открылась ярмарка дорожной безопасности

Козельск, Калужская область, , 13:11 — REGNUM В городе Козельске Калужской области прошла первая ярмарка по безопасности дорожного движения, в которой приняли участие около 80 юных инспекторов дорожного движения, руководители отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и сотрудники ГИБДД.

Как сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД, на территории региона с начала нового учебного года начали функционировать 30 опорных площадок по безопасности дорожного движения. Они станут платформами для развития не только творческого потенциала детей, но и их вовлечения в работу по профилактике безопасности дорожного движения. Благодаря им появляется реальная возможность видеть работу ГИБДД и отрядов ЮИД новым взглядом — глазами детей.

В ходе мероприятия участники встречи прошли восемь станций, на которых получали задания, связанные с дорожной безопасностью: изготовление световозвращателей, фигурное вождение велосипеда, танцевальный флешмоб и даже изготовление арт-объектов безопасности дорожного движения.

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Главная задача, которая стояла перед педагогами-организаторами мастер-классов — рассказать детям о правилах дорожного движения, в игровой форме показать им, что знать их важно и интересно. Мастер-класс, который организовали сотрудники управления ГИБДД — подготовка новостного видеосюжета: дети попробовали себя в роли журналистов.

Планируется, что ребята из районов области, где функционируют опорные площадки, будут использовать полученные в ходе мероприятия навыки в своей повседневной деятельности.

Проект функционирует таким образом, что у каждого ребенка есть старший товарищ и помощник. Руководители опорных площадок познакомились со своими коллегами, у них появилась возможность обменяться опытом работы, поделиться впечатлениями и новыми идеями в непростом деле — безопасности детей на дорогах.

Все участники мероприятия получили сертификаты со скидкой на обучение в одной из автошкол города Калуги.

Организаторами проекта выступили министерство образования и науки Калужской области и Госавтоинспекция региона.

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