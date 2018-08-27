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В Калужской области за 2018 год в ДТП пострадали 110 детей

Общество

На территории региона пройдет второй этап профилактической акции «Внимание – дети!»

В Калужской области за 2018 год в ДТП пострадали 110 детей
Иллюстрация: Гибдд.рф/r/40
Школьники на пешеходном переходе.

Калуга, 27 августа 2018, 12:05 — REGNUM  В Калужской области за семь месяцев 2018 года зафиксировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых 110 детей получили травмы, а пятеро — погибли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, с 27 августа по 14 сентября 2018 года на территории региона пройдет второй этап профилактической акции «Внимание — дети!».

Профилактические мероприятия и пропагандистские акции с участием несовершеннолетних пройдут по всей Калужской области. Сотрудники управления ГИБДД региона будут выезжать в районы для оказания помощи территориальным органам в их проведении. Эти действия направлены на формирование у школьников навыков безопасного поведения на дорогах и недопущения случаев ДТП с участием детей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести, в 82 ДТП пострадали дети.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области выросло число ДТП с детьми

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Дорожно-транспортные происшествия
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