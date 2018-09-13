В Москве денежные сертификаты на отдых предлагают выдавать и сопровождающим

Москва, , 12:48 — REGNUM В Москве могут ввести денежные сертификаты на летний отдых для лиц, сопровождающих детей-инвалидов. Об этом на пресс-конференции 13 сентября заявила председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, данная инициатива обсуждается с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Один из пунктов планов на будущее — это возможность получения сертификата семьям, воспитывающим детей-инвалидов, не только на ребенка, но и сопровождающего, так как отдых ребенка-инвалида без сопровождающего практически невозможен», — подчеркнула Юлия Камал.

Она заявила, что благодаря передаче организации летнего отдыха детей льготных категорий под ведомство департамента культуры Москвы и подведомственного ему Мосгортура удалось добиться значительного увеличения количества путёвок для детей-инвалидов.

«Ещё в прошлом году была увеличена квота на детей. В этом году это 13 551 путёвка. До того как управление детским отдыхом было передано в Мосгортур, дети-инвалиды в разных организациях города получали порядка 500 путевок», — заявила Камал.

По словам Камал, новацией 2018 года стало открытие отдельных площадок «Доступная среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья в летних лагерях, например, в Евпатории. Такие площадки отличает наличие специально оборудованных пляжей, номеров и соответствующей инфраструктуры.

«Несмотря на то, что таких площадок в России мало, Мосгортур нашел такие площадки и работает с ними. Родители и семьи очень довольны», — подчеркнула она.

Камал добавила, что в 2019 году данные площадки будут доступны только нуждающимся категориям жителей. Все необходимые технические решения уже приняты. Также в ближайшее время будет детализирован выбор баз отдыха под потребности каждого ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, заявочная кампания на получение льготных путевок на летний отдых для московских детей стартует до конца 2018 года. Право на получение льготной путевки имеют дети 13 льготных категорий от 3 до 17 лет.