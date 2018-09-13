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Более 100 тыс. детей из Москвы бесплатно отдохнули летом 2018 года

Общество

Право на получение льготной путевки имели дети 13 льготных категорий от 3 до 17 лет

Более 100 тыс. детей из Москвы бесплатно отдохнули летом 2018 года
Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
Дети в пионерлагере

Москва, 13 сентября 2018, 10:41 — REGNUM  Свыше 100 тыс. детей из Москвы получили бесплатные путевки летом 2018 года. Об этом на пресс-конференции 13 сентября заявил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что по льготным путёвкам правительства Москвы в загородных лагерях и на семейных базах отдохнули 37 027 детей и сопровождающих их взрослых. Денежными сертификатами на индивидуальную организацию отдыха воспользовались 22 707 детей.

«Основным приоритетом для нас остаётся безопасность. Была разработана собственная система проверки лагерей, на всех базах в круглосуточном режиме работали охрана и видеонаблюдение, вожатые проходили специальную подготовку. Такой основательный подход к организации детского отдыха дал результаты — за все лето мы не зафиксировали чрезвычайных происшествий», — добавил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Отметим, за четыре смены правительство Москвы организовало выездной летний отдых для 106 293 детей и сопровождающих их взрослых. Это дети льготных категорий, спортсмены, дети, отдохнувшие по линии Московской Федерации профсоюзов, и семьи, которые получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха. Организаторами отдыха московских детей 13 льготных категорий выступили департамент культуры города Москвы и Мосгортур.

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Организация летнего отдыха детей
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