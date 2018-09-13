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Трутнев обещал передать Путину пожелания жителей ДВ о пенсионной реформе

Общество

«Спасибо, передам», — пообещал полпред в ответ на просьбу местной журналистки

Владивосток, 13 сентября 2018, 10:09 — REGNUM  Разобраться с вопросом особого статуса Дальнего Востока в рамках предлагаемой пенсионной реформы пообещал полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, выступая на итоговой пресс-конференции в день закрытия IV Восточного экономического форума, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос местной приморской журналистки об обеспечении отдельных условий для дальневосточников в вопросе повышения пенсионного возраста, Трутнев пообещал донести проблему до президента России Владимира Путина.

«Внесите в реформу поправку, чтобы не повышали на Дальнем Востоке пенсионный возраст», — обратились к Трутневу из зала, мотивируя свою просьбу тем, что жители Дальнего Востока находятся в особенно суровых социально-экономических и географических условиях.

По словам журналистки, подобная мера могла бы уменьшить отток населения из региона, поскольку одних лишь «миллиардов» для удержания населения на Дальнем Востоке мало.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции Юрий Трутнев поделился промежуточными результатами подходящего к концу IV Восточного экономического форума, на котором было заключено соглашений почти на 3 трлн рублей.

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Восточный экономический форум
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