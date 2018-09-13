Соглашения на 3 трлн рублей: Трутнев отчитался об итогах ВЭФ

Владивосток, , 07:45 — REGNUM Количество соглашений, подписанных на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке, превысило показатели прошлых лет. Заключено 175 соглашений почти на 3 трлн рублей, сообщил 13 сентября журналистам полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«По состоянию на 9:00 (местного времени) подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей», — отметил Трутнев.

На первом форуме общая сумма соглашений составила 1,3 трлн рублей, на втором — 1,8 трлн рублей, на третьем — 2,5 трлн рублей, напомнил он. Трутнев назвал наиболее значимые соглашения, в их числе создание горно-промышленного предприятия на базе Баимской рудной зоны на Чукотке, инвестиции фонда Generations Fund в дальневосточные проекты, поставка ста самолетов SSJ-100 компании «Аэрофлот» и строительство терминала СПГ на Камчатке.

В рамках форума проведено 100 деловых мероприятий, гостями ВЭФ стали более 6 тыс. делегатов из разных стран. Наибольшее число представителей прислали на форум Китай, Южная Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин анонсировал создание национальной программы развития Дальнего Востока в своем выступлении на пленарном заседании в ходе ВЭФ-2018. Трутнев пообещал приступить к столь серьезной работе «прямо завтра».

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