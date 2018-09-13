На Сибирском химическом комбинате провели внезапную пожарную тренировку

Северск, Томская область, , 09:18 — REGNUM Внезапную пожарную тренировку по эвакуации из здания с массовым пребыванием людей провели представители топливной компании «ТВЭЛ» на Сибирском химическом комбинате (СХК) в Северске Томской области, сообщает 13 сентября пресс-служба предприятия.

«Правильность действий персонала предприятия в случае возникновения пожара проверяла комиссия отдела мобилизационной работы ГО и ЧС Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», — говорится в сообщении.

Пожарная тревога была объявлена в здании управления комбината на улице Курчатова в 10:05 утра. В течение девяти минут из трех зданий комбинатоуправления было эвакуировано 386 человек. Через семь минут на место условного происшествия прибыли пожарные расчеты ФГКУ «Специальное управление ФПС МЧС России», спецавтомобиль северского филиала ФГУП «Аварийно-технический центр», бригада скорой медицинской помощи.

Прибывшие пожарные расчеты провели разведку в здании, чтобы удостовериться, что в помещениях не осталось персонала, нет пострадавших. Сотрудники Управляющей компании «Техсервис» подтвердили, что смежные здания обесточены, и пожарные могут приступать к тушению условного пожара. В рамках тренировки проводилась установка пожарной автолестницы на кровлю девятиэтажного здания управления.

После окончания тренировки все сотрудники АО «СХК» вернулись на рабочие места. Руководитель тренировки, начальник отдела АО «ТВЭЛ» Михаил Грибачев дал высокую оценку готовности комбината к тушению пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей.

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