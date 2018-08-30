Эффект на миллиард: СХК поделился опытом повышения производительности труда

Северск, Томская область, , 12:24 — REGNUM Реализация принципов бережливого производства и повышение производительности труда на Сибирском химическом комбинате (СХК, входит в компанию Росатома «ТВЭЛ») позволила достичь синергетического эффекта для госкорпорации «Росатом» на миллиарды рублей, сообщает 30 августа пресс-служба предприятия.

«Мы сократили время протекания процесса по основному потоку на 45%, тем самым высвободили для госкорпорации и Топливной компании более тысячи тонн урана», — поделился опытом руководитель отдела планирования, исследования и контроля производства СХК Руслан Габбасов, выступая на семинаре в рамках реализации приоритетного проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Он также рассказал участникам семинара об обучении на предприятии и методах вовлечения сотрудников в процесс улучшений. Так, на комбинате создана и сертифицирована Фабрика процессов, где обучение проходят не только работники предприятия, но и представители дочерних обществ. Габбасов подтвердил, что опыт внедрения производственной системы Росатома (ПСР) показал свою жизнеспособность и возможность адаптации его для малого и среднего бизнеса.

Добавим, в 2016 году управляющий совет по ПСР присвоил комбинату статус «Лидера ПСР». Основанием для этого стали результаты аудита развертывания производственной системы, качество работы, финансово-экономические показатели и уровень вовлеченности персонала. В 2017 году СХК второй раз подтвердил высокий статус.

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