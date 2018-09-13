Спор об охране аэропорта: «Саратовские авиалинии» против Ространснадзора

Саратов, , 08:24 — REGNUM АО «Саратовские авиалинии», лишившееся сертификата эксплуатанта после крушения самолёта в феврале 2018 года, приведшего к гибели 71 человека, пытается оспорить административное предписание, выданное Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Ространснадзора. Во время внеплановой проверки, организованной после крушения, ведомство выявило нарушения воздушного законодательства в части обеспечения авиационной безопасности — охрана границ международного аэропорта Саратова осуществлялась службой авиационной безопасности аэропорта, хотя по закону это задача подразделения ведомственной охраны Минтранса РФ. АО не согласилось с данным предписанием и попробовало его обжаловать, первая инстанция отказалась признать предписание недействительным. Апелляционную жалобу на решение суда компании «Саратовские авиалинии» Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 24 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После авиакатастрофы 11 февраля 2018 года в отношении общества прошла внеплановая проверка, которая продлилась с 13 по 16 февраля 2018 года. В ходе неё среди прочего было выявлено нарушение обеспечения авиационной безопасности.

«Охрана границ территории аэропорта Саратов осуществляется службой авиационной безопасности аэропорта — нарушение требований п. 4. «Правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры», утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 01.02.2011 года №42.2. Нарушение п. 9 постановления правительства Российской Федерации от 01.02.2011 года №42. В связи с выявленными нарушениями управлением обществу выдано оспариваемое предписание», — отмечается в материалах суда.

Компания посчитала, что предписанием «необоснованно на общество фактически возлагаются обязанности: во-первых, по заключению договора, который не является обязательным в соответствии с положениями действующего законодательства, и осуществлению необоснованных дополнительных расходов; во-вторых, по заключению договора с организацией, которая не соответствует требованиям законодательства о транспортной безопасности и осуществлению необоснованных дополнительных расходов».

Суд встал на сторону ведомства и отметил, что «авиационная безопасность — состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации».

"Исходя из требований п. 4 постановления правительства РФ №42, охрана границ территории (периметр) международного аэропорта Саратов должна осуществляется подразделениями ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации, а не службой авиационной безопасности аэропорта Саратов», — отмечается в определении суда.

С решением первой инстанции АО не согласилось и подало апелляционную жалобу, которую рассмотрят 24 сентября 2018 года.

Помимо споров с надзорными инстанциями, на сегодня авиакомпания, чьи дела пошатнулись после крушения самолёта и отзыва сертификата эксплуатанта, пытается взыскать долги с некоторых партнёров. В Арбитражный суд Москвы поступил иск АО «Саратовские авиалинии» к АО «Авиакомпания «Россия» о взыскании задолженности в размере 22 828 048 рублей 67 копеек и расторжении договора. Подробности дела пока неизвестны, третьим лицом в нём участвует крупнейшая в России компания в сфере авиационного лизинга — ОАО «ИФК «Ильюшин». До 1 октября 2018 года иск из-за недочетов оставлен без движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы самолёта «Саратовских авиалиний», следовавшего из Москвы в Орск, в феврале 2018 года, в которой погиб 71 человек, прошли проверки авиакомпании. В результате них выявили нарушения, и в мае 2018 года у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта.

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