Правительство Танзании «научат» инженеров зарубежным технологиям

Додома, , 00:43 — REGNUM Заместитель министра строительства, транспорта и связи Танзании Элиас Квандиква, выступая на 50-летии основания Совета Инженеров Танзании и параллельно отмечавшемся дне инженера, сообщил, что министерство рассмотрело различные способы того, как помочь местным инженерам в развитии. Было принято решение о том, что должно быть выделено 8 787 346 долларов США на развитие деятельности местных специалистов в области инженерии. Благодаря выделенным средствам, в Танзанию будут привлечены зарубежные фирмы. По словам Квандиквы, иностранные компании начнут нанимать на работу танзанийских инженеров и привлекать их в различные проекты. Причем зарплату специалисты смогут получать как в местной валюте, так и в иностранной.

По информации новостного издания Habari Leo, задачей инженерного регистрационного совета (ERB — Engineers Registration Board) Танзании является предоставление возможности местным специалистам поучаствовать в новых проектах, организованных совместно с зарубежными компаниями, освоить новые технологии, получить опыт работы и знания.

Также заместитель министра подчеркнул, что инженеры являются основой прогресса Танзании, поэтому им необходимо соблюдать трудовую дисциплину, в ином случае будут применены жесткие меры, в том числе лишение лицензии на осуществление инженерной деятельности. Около 468 инженеров уже было уволено за несоблюдение правил трудовой этики.