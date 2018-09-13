Четверг, 13 Сентября 2018 года
01:39:08 МСК

Правительство Танзании «научат» инженеров зарубежным технологиям

Общество

Правительство Танзании заявило, что совместно с министерством строительства, транспорта и связи был разработан проект, согласно которому танзанийские инженеры смогут получить опыт работы в иностранных компаниях и освоить использование современных зарубежных технологий

Додома, 13 сентября 2018, 00:43 — REGNUM  Заместитель министра строительства, транспорта и связи Танзании Элиас Квандиква, выступая на 50-летии основания Совета Инженеров Танзании и параллельно отмечавшемся дне инженера, сообщил, что министерство рассмотрело различные способы того, как помочь местным инженерам в развитии. Было принято решение о том, что должно быть выделено 8 787 346 долларов США на развитие деятельности местных специалистов в области инженерии. Благодаря выделенным средствам, в Танзанию будут привлечены зарубежные фирмы. По словам Квандиквы, иностранные компании начнут нанимать на работу танзанийских инженеров и привлекать их в различные проекты. Причем зарплату специалисты смогут получать как в местной валюте, так и в иностранной.

По информации новостного издания Habari Leo, задачей инженерного регистрационного совета (ERB — Engineers Registration Board) Танзании является предоставление возможности местным специалистам поучаствовать в новых проектах, организованных совместно с зарубежными компаниями, освоить новые технологии, получить опыт работы и знания.

Также заместитель министра подчеркнул, что инженеры являются основой прогресса Танзании, поэтому им необходимо соблюдать трудовую дисциплину, в ином случае будут применены жесткие меры, в том числе лишение лицензии на осуществление инженерной деятельности. Около 468 инженеров уже было уволено за несоблюдение правил трудовой этики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить