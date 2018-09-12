Антикоррупционное ведомство Казахстана: чиновники стали более этичными

Астана, , 21:50 — REGNUM В Казахстане значительно сократилось количество этических нарушений со стороны государственных служащих республики, сообщает 12 сентября издание InformBuro со ссылкой на директора департамента по контролю государственной службы агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Равиля Тюлебаева.

По его словам, чиновники стали меньше использовать служебные фотографии и автомобили в личных целях, а также стали более прилично вести себя в социальных сетях.

Тюлебаев считает, что заслуга в улучшении этического образа казахстанского чиновника принадлежит советам и уполномоченным по этике.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Казахстане был опубликован законопроект, который предлагал заносить в черные списки государственных служащих, которые дискредитируют своим поведением органы государственной власти.

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