Европейское отделение ВОЗ призвало Казахстан к сотрудничеству

Астана, , 21:18 — REGNUM Глава европейского центра по первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хуан Телло призвал Казахстан к сотрудничеству, сообщает 12 сентября издание InformBuro.

25−26 сентября в Астане состоится международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, которая соберет представителей из 190 стран мира. В рамках конференции планируется подписание Астанинской декларации.

Напомним, 12 сентября 1978 года в Алма-Ате представители 134 государств и 67 международных организаций подписали декларацию, которая призывает реализовать безотлагательные меры по защите и укреплению здоровья граждан всех стан.

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