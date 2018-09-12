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Жители Одесской области заблокировали дорогу и требуют её ремонта

Общество

Это второй подобный случай на Украине за несколько дней

Жители Одесской области заблокировали дорогу и требуют её ремонта
Василий Поленов. Дорога у деревни. 1877

Одесса, Украина, 12 сентября 2018, 20:56 — REGNUM  В Одесской области местные жители перекрыли трассу Р-33 с требованием её отремонтировать, сообщил 12 сентября ресурс «Трасса Е-95».

Дорога заблокирована в районе тоннеля у села Павловка. Протестующие пропускают пешеходов, а также автомобили, в которых едут старики и дети.

Организаторы блокады уведомили о своей акции автобусных перевозчиков. Те, в свою очередь, высаживают пассажиров у заблокированного участка и подают автобус с другой стороны тоннеля. Некоторые перевозчики проложили маршруты в объезд места проведения акции протеста.

Протестующие пообщались с чиновниками районной администрации, теперь они ждут приезда представителей службы автомобильных дорог.

Напомним, 11 сентября жители нескольких районов Черновицкой и Ивано-Франковской областей заблокировали трассу, ведущую к Черновцам. Они также требуют отремонтировать дорогу.

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