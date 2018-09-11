Протестующие перекрыли трассу на Черновцы и требуют её ремонта

Черновцы, Украина, , 18:09 — REGNUM Жители трёх районов Черновицкой и Ивано-Франковской областей перекрыли трассу на Черновцы в районе села Великий Рожин, требуя её ремонта, сообщило 11 сентября издание «Укринформ».

"Около сотни человек ходят по пешеходному переходу. Не пропускают ни автомобили, ни автобусы. Чтобы добраться из Путилы в Черновцы людям приходится пересаживаться с одного автобуса на другой», — рассказала председатель села Пидзахаричи Арина Андрюк.

Протестующие создали огромную пробку, они требуют ремонта дороги, угрожая в противном случае перекрыть трассу в районе населенного пункта Путила.

В Укравтодоре журналистам заявили, что ремонт дороги остановлен и-за отсутствия денег.

Напомним, ранее стало известно, что средства, выделенные на ремонт автомобильных дорог, будут перераспределены между разными областями Украины. В частности, бюджет Черновицкой области был уменьшен.

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