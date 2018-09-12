Полицейский задержан в Петербурге при получении денег за похищенную машину

Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали заместителя начальника 27 отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району города по подозрению в получении взятки.

Как сообщили 12 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 36-летний подполковник полиции у здания своего отдела получил от гражданина 200 тыс. рублей за возврат автомобиля, который ранее у него был похищен.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Как отметили в пресс-службе Главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в связи с задержанием сотрудника полиции идет служебная проверка.

«В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательствам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — пообещали в региональном ГУ МВД России.

Как стало известно, подполковник полиции был задержан во время ночного дежурства.

Санкт-Петербург уже долгое время остается в числе «лидеров» по количеству угонов автотранспорта. Выявленные группы угонщиков, как правило, имели сообщников из числа скомпрометировавших себя сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника службы собственной безопасности МВД России, полковника полиции, который обвиняется в попытке получения взятки в 100 млн рублей, а также в покушении на мошенничество.