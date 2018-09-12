Болгария сохраняет лидерство в ЕС по загрязнению воздуха

София, , 16:12 — REGNUM Болгария, Чехия, Латвия и Венгрия имеют самый загрязнённый воздух среди стран Евросоюза. Об этом говорится в новом докладе Европейской счётной палаты, содержащем данные о наблюдениях за качеством воздуха в ЕС.

Как заявил член палаты Януш Войчеховский в интервью «Болгарскому национальному радио», несмотря на то, что ситуация с качеством воздуха в Болгарии в последние годы начала меняться к лучшему, республика по-прежнему демонстрирует наихудшие показатели в Евросоюзе.

В целом, как отмечается в докладе, большинство стран ЕС пока не достигли стандартов по качеству воздуха, установленных в рамках объединения, и не предпринимают достаточных мер для исправления ситуации.

В Европейской счётной палате считают, что Еврокомиссия не оказывает достаточного давления на эти страны, отмечая, что за несоблюдение норм качества воздуха пока не было оштрафовано ещё ни одно государство ЕС.

Отметим, что Болгария в последние годы остаётся лидером среди стран Европейского союза по росту объёма выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом, по данным ВОЗ, смертность из-за загрязнения воздуха в Болгарии в три раза превышает средний показатель по Европе. От заболеваний, вызванных грязным воздухом, в стране умирает 18 тысяч человек в год, то есть в среднем 50 человек в день.

Эксперты в Болгарии отмечают, что ситуация приобрела характер «эпидемии, о которой мало говорят», и подчёркивают, что для решения проблемы необходимы комплексные меры по борьбе с загрязнением воздуха.

Тем временем правительство Болгарии требует от Брюсселя снижения требований к странам — членам Евросоюза по сокращению выбросов, призывая «принимать во внимание конкурентоспособность государств-членов, которые граничат со странами за пределами в ЕС, а также трансграничные загрязнения».

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