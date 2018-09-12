Минздрав: Мужчин трудоспособного возраста зачастую губит алкоголь

Москва, , 11:15 — REGNUM Смертность жителей России трудоспособного возраста от внешних причин зачастую так или иначе связана с употреблением спиртного. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он пояснил, что смертельные случаи отравления алкоголем учитываются официальной статистикой, однако лишь они напрямую связываются с употреблением спиртного. При этом научные исследования говорят об очень высокой связи показателей смертности мужчин трудоспособного возраста и потреблением алкоголя.

Одно из предложений Минздрава — сократить точки продажи алкогольной продукции. В первую очередь это касается мест вблизи молодежи и подростков, отметил Салагай в беседе с ТАСС.

Замминистра добавил, что в России разная структура рисков является причиной значительной разницы в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. Сильный пол губит не только алкоголь, на смертность влияют и курение, и низкая физическая активность, и нерациональное питание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты из университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс выяснили, что больше всего спиртного потребляют мужчины из Румынии, Португалии, Люксембурга, Украины и Литвы. Самыми пьющими женщинами по их подсчетам оказались жительницы Украины, Андорры, Люксембурга и Белоруссии.

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