Жители России назвали ассоциации со словом «семья»

Москва, , 09:42 — REGNUM Более 21% российских граждан ассоциируют семью с любовью, тогда как ее восприятие с «ячейкой общества» и «поддержкой» менее популярно. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир», опубликованного 12 сентября на сайте компании.

Так, 11,9% опрошенных ассоциируют семью с детьми, еще 9,5% — с домом. Также популярны ответы «супруги» и «единство» (по 6,3%), «родные» (4,8%), «родители» и «забота» (по 4%).

Про понятие семьи как ячейки общества ответили всего 3,2%, а ответ «поддержка» выбрали 2,4% респондентов. Более 21% опрошенных дали разные варианты ответа.

В опросе приняли участие 1,5 респондентов старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее действенным способом для поиска своей второй половинки является помощь друзей. Так считает 63% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом за последние три года доля граждан РФ, которые прибегают к помощи родственников, друзей и знакомых для устройства личной жизни снизилось с 35% до 22%.

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