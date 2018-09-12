Глава Росмолодежи: Нацпроект «Образование» обеспечит мобильность волонтеров

Владивосток, , 09:17 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Образование» волонтеры во всех регионах РФ станут более мобильными. Об этом 12 сентября сообщил журналистам глава Росмолодежи Александр Бугаев на Восточном экономическом форуме.

Транспортная доступность тех или иных мероприятий на территории страны является проблемой для добровольцев. Так, волонтеры из Сибири и Дальнего Востока зачастую не могут попасть на форумы в центральной России.

Нацпроект предусматривает достаточно серьезную поддержку добровольческих объединений именно с точки зрения мобильности. Это крайне важно в том числе для дальневосточного региона, подчеркнул Бугаев.

Паспорт нацпроекта «Образование» подготовлен Министерством просвещения РФ. Речь идет о десяти федеральных проектах, особой внимание в них уделено цифровизации школ и повышение квалификации педагогов. Реализация проекта потребует 747,6 млрд рублей.

Читайте также: Волонтеры займутся охраной окружающей среды