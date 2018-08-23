Волонтеры займутся охраной окружающей среды

Москва, , 15:59 — REGNUM Волонтеры будут помогать Росприроднадзору в работе по охране окружающей среды. Несколько десятков волонтеров прошли обучение технологии оценки загрязнения воздуха, почвы и воды на базе Росприроднадзора, сообщил журналистам руководитель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Мероприятие состоялось в рамках запущенного в этом году добровольческого движения по поддержке экопостов, целью которого является объективный мониторинг экологического состояния территорий и населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к действующим и рекультивируемым полигонам и свалкам.

«ВООП совместно с Росприроднадзором восстанавливает институт общественных экологических инспекторов. Мы приобрели два типа приборов — ГАНГ И ГЕОЛАН — для оценивания состояния атмосферы и сегодня обучали наших коллег со всех горячих точек Подмосковья, как ими пользоваться», — цитирует РАПСИ слова Элмудора Расулмухамедова.

По словам руководителя ВООП, в дальнейшем прошедшие обучение волонтеры сдадут экзамены и получат удостоверение общественных экологических инспекторов. Кроме того, будет разработан регламент проведения проверок мест, в которых фиксируются подобные нарушения.

«Мы будем оперативно реагировать на жалобы; нашим надзорным органам нужна помощь в получении информации, особенно с объектов, которые вызывают вопросы у населения с точки зрения вони, слива всевозможных фильтратов в реки», — пояснил Элмудор Расулмухамедов.