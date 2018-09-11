Проект «Одиссея» запустил цикл лекций о поиске пропавших

Москва, , 19:05 — REGNUM Исследовательский проект «Одиссея» запустил открытую просветительскую программу, в рамках которой в течение месяца в нескольких российских городах пройдут встречи с технологическими экспертами и экспертами по поисковым операциям: лекторы расскажут о поисково-спасательных технологиях и методах поиска в России и вместе с организаторами конкурса — благотворительным фондом «Система» — объяснят, как новейшие разработки могут стать решениями социальных проблем.

Среди экспертов — руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, руководитель лаборатории робототехники (Сбербанк) Альберт Ефимов, генеральный директор VisionLabs Александр Ханин, генеральный директор «Кронштадт Аэро» (входит в группу «Кронштадт») Максим Чижов, заместитель генерального директора АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» Евгений Гетц, исполнительный директор благотворительного фонда «Пери» Дмитрий Томчук.

Программа откроется в Санкт-Петербурге уже 13 сентября. В Новосибирске лекции пройдут 17 сентября. В Томске — 20 сентября, в Екатеринбурге — 24 сентября, в Омске — 27 сентября. Следующие лекции состоятся 2 и 4 октября в Калининграде и Казани соответственно. Завершится программа в октябре в Москве. Участники мероприятия также смогут представить свою идею в формате «Открытого микрофона» и получить обратную связь от экспертов. Организаторы надеются, что публичная программа проекта поможет объединить профессиональное сообщество, неравнодушное к социальным вызовам.

«С помощью этого проекта мы хотим объединить силы благотворительного и технологического сообществ для совместной работы над непростыми задачами, — отметил президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. — Если конкурс направлен на создание готовых решений, просветительская программа нужна, чтобы создать сообщество и среду, в котором специалисты из разных областей смогут вместе работать над идеями. Нам важно найти единомышленников, которые так же, как и мы, верят, что новые технологии могут преодолеть социальные вызовы, и создать единую систему, когда люди науки сотрудничают с некоммерческими организациями».

«Одиссея», созданная благотворительным фондом «Система» (оператор социальной деятельности компаний группы АФК «Система»), — это первый в России исследовательский проект, направленный на поиск технологических решений по преодолению социальных проблем. Участники проекта должны за 13 месяцев разработать технологию, которая поможет найти и вовремя спасти потерявшегося в лесу человека без источника связи в радиусе не менее 10 км в течение 10 часов, при максимальном спектре погодных условий. Призовой фонд конкурса составляет 75 млн рублей. Для участия в публичной программе необходимо заполнить анкету и получить приглашение.

Подать заявку на участие в конкурсе «Одиссея» можно до 31 октября 2018 года.