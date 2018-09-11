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Правительство Индии запустило месячную кампанию против лихорадки Денге

Общество

В связи с участившимися сообщениями о случаях заболевания лихорадкой Денге министерство здравоохранения Индии запустило кампанию по противодействию болезни, которая будет проходить в течение месяца

Правительство Индии запустило месячную кампанию против лихорадки Денге
fernandozhiminaicela
Анализ крови

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 19:43 — REGNUM  Ввиду 136 новых сообщений о случаях заражения лихорадкой Денге в штате Раджастхан (Джайпур), которые поступили с 20 по 29 августа 2018 г., министерство здравоохранения Индии 8 сентября 2018 г. запустило по всему штату кампанию по противодействию дальнейшему распространению заболевания.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», ситуацию обострили проливные дожди в регионе, что привело к увеличению активности москитов. В рамках проведения кампании министерство здравоохранения примет меры по предотвращению размножения комаров.

По заявлению главы департамента сельского здравоохранения доктора Рави Матхура, в штате пройдут мероприятия по забору крови жителей и замеру температуры тела. Данные меры будут осуществляться несколькими группами, каждая из которых будет состоять из двух медицинских сотрудников. Истребление насекомых будет произведено посредством задымления зоны концентрации их гнезд. Кампания продлится в течение месяца.

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Зарубежная хроника
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