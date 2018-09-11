Иностранные студенты успешно завершили обучение в школе русского языка ЮФУ

Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM В Южном федеральном университете (ЮФУ) завершилась летняя школа русского языка и культуры. В мероприятиях приняли участие учащиеся из Китая, Эквадора, Италии, Аргентины и Нидерландов, сообщает 11 сентября пресс-служба вуза.

Иностранные студенты прошли курсы группах разных уровней (А1, А2, В1). Итоговое тестирование показало, что учащиеся повысили знания, поэтому отправятся на родину с добрыми представлениями о России.

«Студенты также познакомились с традициями и культурой жителей Донской земли, посетили города и станицы Ростовской области, попробовали национальную кухню», — говорится в сообщении.

Летняя школа была организована и проведена Отделением русского языка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся НОЦ «Международный центр образования и иберо-американских исследований ЮФУ».

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