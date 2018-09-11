В Петербурге будут судить поджигателя, погубившего двух человек

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Перед судом в Санкт-Петербурге вскоре предстанет 40-летний мужчина, который из ревности поджег квартиру, где находилась его сожительница и их общий знакомый. Оба человека погибли на месте от отравления угарным газом.

Смертельный пожар произошел рано утром 4 февраля 2018 года на улице Карташихина в Василеостровском районе города, в двухкомнатной квартире на первом этаже. Поначалу предполагалось, что пожар стал результатом несчастного случая. Однако позже на записи камеры видеонаблюдения увидели предполагаемого поджигателя и вскоре его задержали.

По версии следствия, обвиняемый разбил стекло квартиры и зажигалкой поджег тканевую занавеску, вследствие чего возник пожар. Находившиеся внутри люди, хозяин квартиры и женщина, оба 1979 года рождения, задохнулись продуктами горения.

Мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве, а также умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру», — сообщили 11 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года житель Петербурга был осужден за умышленный поджог расселенного дома, в результате которого погибли трое лиц без определенного места жительства, а еще одному были причинены тяжелые травмы.