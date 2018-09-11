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Актер Жерар Депардье подвергся критике из-за поездки в Северную Корею

Общество

Присутствие француза на военном параде в Пхеньяне огорчило министра обороны Франции

Актер Жерар Депардье подвергся критике из-за поездки в Северную Корею
Цитата из х/ф «Диван Сталина». Реж. Фанни Ардан. 2016. Франция, Португалия, Россия
Жерар Депардье в роли Сталина

Париж, 11 сентября 2018, 10:00 — REGNUM  Французская публика критично восприняла известие о появлении актера Жерара Депардье на военном параде в Северной Корее, передает немецкий телеканал N-TV.

Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что Жерар Депардье «больше нравится ей как актер, а не как гражданин».

«Я больше предпочитаю видеть Депардье в «Сирано де Бержераке», чем на военном параде Ким Чен Ына», — сказала она.

Критика в адрес француза не утихает с 2012 года, когда он сначала переехал в Бельгию, а затем получил российское гражданство и с тех пор говорит о России как о «великой демократии». В настоящее время во Франции проводится расследование, основанное на обвинениях в изнасиловании молодой актрисы в адрес актера.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Депардье был замечен прессой в одной из гостиниц Пхеньяна. Он прибыл в КНДР на мероприятия, приуроченные к 70-летию северокорейского государства.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: К Депардье в Пхеньяне относятся лучше, чем к журналистам

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