В Томске проходит конференция по математическому моделированию процессов

Томск, , 08:58 — REGNUM Томский государственный университет (ТГУ) организовал международную конференцию «Информационные технологии и математическое моделирование» им. А.Ф. Терпугова, на которой ученые из 14 стран планируют обсудить решение задач в области распознавания лиц, обеспечения бесперебойной работы сотовой связи, анализа больших данных, сообщает пресс-служба вуза.

Конференция проходит с 10 по 15 сентября. На ней выступят более 30 иностранных и 70 российских участников. Большинство работ посвящено поиску наиболее рациональных решений для системы обслуживания на основе изучения потоков требований.

Как пояснила одна из организаторов конференции, профессор Светлана Моисеева, актуальность мероприятия заключается в выработке математических моделей, которые в будущем становятся основой протоколов, регламентирующих деятельность каких-либо систем или устройств.

Также в рамках конференции проходит симпозиум по системам массового обслуживания с повторными вызовами и теории надежности — Workshop on Retrial Queues and Related Topics. Задачей этого симпозиума является продвижение исследований и поощрение взаимодействия в области теории массового обслуживания и связанных с ней вопросов. Ранее он проходил в Минске, Амстердаме, Афинах, Пекине, Токио.

«Проведение этого симпозиума — большая честь для ТГУ, это признание заслуг нашей научной школы по теории массового обслуживания», — сказала Моисеева.

Работа конференции ведется по направлениям новых информационных технологий, математическому и компьютерному моделированию технологических процессов, интеллектуального анализа и визуализации данных, обработки данных большой размерности (Big Data). Также участники обсудят моделирование телекоммуникационных сетей и телетрафика, теорию массового обслуживания и ее приложения, численные методы и имитационное моделирование и ряд других тем.

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