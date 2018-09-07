В Томске начала работу научная конференция о детской литературе

Томск, , 12:19 — REGNUM Научная конференция «Русская литература в современном культурном пространстве: детство в литературе и литература о детстве», которая открылась сегодня в Научной библиотеке Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), стала восемнадцатой по счету, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

В течение двух дней ученые обсудят вопросы, затрагивающие историю развития детской литературы, ее современного состояния, в том числе на примерах произведений конкретных авторов, а также посетят несколько других мероприятий.

В работе конференции принимают участие специалисты из Томска, Новосибирска, Кемерова, Барнаула, Сургута, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Улан-Удэ, а также иностранные исследователи Чехии и Украины.

С приветственным словом к участникам конференции обратились первый проректор ТГПУ Андрей Макаренко, декан историко-филологического факультета Татьяна Галкина, зав. кафедрой русской литературы, директор «Сибирского научно-образовательного центра изучения детско-юношеской литературы и развития культуры чтения» Елена Полева.

Предполагается, что в рамках запланированных мероприятий пройдут круглый стол «Региональная детско-юношеская литература: проблемы и перспективы её изучения», рабочая встреча «Методические подходы к работе с текстами для детско-юношеского чтения» и секционные заседания.

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