В Узбекистане примут усиленные меры борьбы с принудительным сбором хлопка

Ташкент, , 20:26 — REGNUM Узбекистан впервые за 80 лет будет собирать хлопок так, как никогда не собирал, заявил министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев. Об этом 10 июня сообщает издание «Газета.uz».

Министр отметил, что для сбора хлопка в сжатые сроки необходима мобилизация трудовых ресурсов. Поэтому к сбору привлекались студенты, работники госучреждений, чиновники, учителя и другие категории граждан.

«Раньше прямо на здании хокимията (администрации — примечание ИА REGNUM ) было написано: «Все на хлопке, все закрыто», — добавил Кудбиев.

Он добавил, что к базе данных с жалобами по сбору хлопка будут допущены специалисты Международной организации труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов пообещал достойные условия труда и уровень заработной платы для сборщиков хлопка.

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