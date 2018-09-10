Минздрав РФ отметил высокую смертность от «внешних причин» в ДФО

Владивосток, , 13:02 — REGNUM Высокая смертность населения Дальнего Востока от «внешних причин» приводит к тому, что указанный регион России отстает от средних показателей ожидаемой продолжительности жизни по стране. Об этом на заседании президиума Госсовета во Владивостоке заявила первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

По ее словам, на Дальнем Востоке за первые шесть месяцев 2018 года смертность от «внешних причин» (алкоголь, ДТП и др.) составила 570 случаев на 100 тыс. населения. Среднероссийский показатель за тот же период — 477 случаев, подчеркнула Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Минздрав РФ и правительство России должны более решительно и результативно действовать в вопросе снижения уровня смертности на Дальнем Востоке.

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