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Путин о развитии Дальнего Востока: нужно обозначить новые ориентиры

Политика

10 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

Путин о развитии Дальнего Востока: нужно обозначить новые ориентиры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Владивосток, 10 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Руководству Российской Федерации необходимо наметить новые ориентиры по развитию Дальнего Востока. Об этом заявил 10 сентября президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета во Владивостоке.

По его словам, в регионе нужно обозначить новые ориентиры, а также оценить выполнение ранее принятых решений.

Путин также добавил, что за последние несколько лет на Дальнем Востоке «сделано действительно немало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Восточный экономический форум
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