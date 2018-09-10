Путин о развитии Дальнего Востока: нужно обозначить новые ориентиры

Владивосток, , 10:44 — REGNUM Руководству Российской Федерации необходимо наметить новые ориентиры по развитию Дальнего Востока. Об этом заявил 10 сентября президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета во Владивостоке.

По его словам, в регионе нужно обозначить новые ориентиры, а также оценить выполнение ранее принятых решений.

Путин также добавил, что за последние несколько лет на Дальнем Востоке «сделано действительно немало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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