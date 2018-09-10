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Директор телеканала CBS покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Общество

Двенадцать женщин обвинили Лесли Мунвса в сексуальных домогательствах и преследовании

Вашингтон, 10 сентября 2018, 04:41 — REGNUM  Глава совета директоров американской медиакорпорации CBS Лесли Мунвс покинул пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в распространённом 9 сентября заявлении телерадиокомпании.

Сообщается также, что CBS и лично Мунвс пожертвуют в общей сложности $20 млн одной или нескольким организациям, поддерживающим движение против сексуального насилия #MeToo, которое стало популярным после скандала с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном.

Напомним, в конце июля шесть женщин заявили, что были жертвами сексуальных домогательств, преследований и запугивания со стороны Лесли Мунвса. Все эти эпизоды, как утверждалось, имели место в период с 1980 по 2000 год. Чуть позднее аналогичные обвинения последовали ещё от шести женщин.

Сам Мунвс отрицает вину и заявляет, что имел отношения лишь с тремя из этих женщин, причём по обоюдному согласию. В CBS сообщали, что совет директоров корпорации выбрал юриста для проведения независимого расследования, до окончания которого Мунвс будет оставаться на пост. Уголовного дела в отношении главы CBS не возбуждалось.

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