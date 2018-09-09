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«Яндекс» обновил сервис для подготовки к ЕГЭ

Общество

Сейчас в сервисе представлены задания по физике, математике и русскому языку

Москва, 9 сентября 2018, 12:40 — REGNUM  Сервис, который поможет школьникам подготовиться к сдаче единого государственного экзамена, запустила российская компания «Яндекс», 7 сентября сообщает пресс-служба компании.

Новый сервис получил название «Яндекс.Репетитор». Подобный сервис «Яндекс.ЕГЭ» существовал раньше, но «Репетитор» позволит школьникам проходить тесты в условиях, приближенным к реальным. Сейчас в сервисе представлены задания по физике, математике и русскому языку.

В компании отметили, что тренировочные тесты разрабатывали опытные преподаватели и эксперты, в том числе и те, которые готовят задания для ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Роскомнадзор сообщил, что «Яндекс.Видео» закрыл доступ к пиратскому контенту после получения соответствующего уведомления от федеральной службы.

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Единый государственный экзамен
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