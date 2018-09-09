«Яндекс» обновил сервис для подготовки к ЕГЭ

Москва, , 12:40 — REGNUM Сервис, который поможет школьникам подготовиться к сдаче единого государственного экзамена, запустила российская компания «Яндекс», 7 сентября сообщает пресс-служба компании.

Новый сервис получил название «Яндекс.Репетитор». Подобный сервис «Яндекс.ЕГЭ» существовал раньше, но «Репетитор» позволит школьникам проходить тесты в условиях, приближенным к реальным. Сейчас в сервисе представлены задания по физике, математике и русскому языку.

В компании отметили, что тренировочные тесты разрабатывали опытные преподаватели и эксперты, в том числе и те, которые готовят задания для ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Роскомнадзор сообщил, что «Яндекс.Видео» закрыл доступ к пиратскому контенту после получения соответствующего уведомления от федеральной службы.